Здоровье 09 декабря 2022, 17:14 Врач Ярцева посоветовала не натираться водкой при температуре Врач Ярцева заявила, что натирание водкой во время температуры провоцирует недомогание

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Многие люди привыкли натираться водкой для того, чтобы снизить температуру во время болезни. Однако подобный подход может привести к недомоганиям. Такой информацией поделилась иммунолог и терапевт Ирина Ярцева. Об этом сообщил «Царьград».

Медик пояснила, что спирт может попасть в организм через кожу. Из-за этого существует риск возникновения интоксикации организма, а также обезвоживания, написали aif.ru.

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«Поверхность тела, если вы ее хотите охладить, вам просто достаточно обтереть водой. И она прекрасно охладится», — рассказала Ярцева.

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