09 декабря 2022, 17:14
Врач Ярцева посоветовала не натираться водкой при температуре
Врач Ярцева заявила, что натирание водкой во время температуры провоцирует недомогание
Многие люди привыкли натираться водкой для того, чтобы снизить температуру во время болезни. Однако подобный подход может привести к недомоганиям. Такой информацией поделилась иммунолог и терапевт Ирина Ярцева. Об этом сообщил «Царьград».
Медик пояснила, что спирт может попасть в организм через кожу. Из-за этого существует риск возникновения интоксикации организма, а также обезвоживания, написали aif.ru.
Реклама
«Поверхность тела, если вы ее хотите охладить, вам просто достаточно обтереть водой. И она прекрасно охладится», — рассказала Ярцева.
Реклама
Болезни
Реклама
Реклама