Здоровье 23 августа 2023, 16:32 Врач Ярцева посоветовала метеозависимым почаще гулять на свежем воздухе

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Прогулки на свежем воздухе помогут метеозависимым людям справиться с ухудшением состояния на фоне магнитной бури. Об этом сообщила врач-терапевт Ирина Ярцева в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, зачастую на смену погоды реагируют те люди, которые ведут малоподвижный образ жизни. Регулярные прогулки и занятия спортом способны обезопасить человека от негативного воздействия магнитных бурь.

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Кроме того, врач посоветовала метеозависимым отказаться от вредных привычек и употребления сладкого.