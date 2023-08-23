23 августа 2023, 16:32
Врач Ярцева посоветовала метеозависимым почаще гулять на свежем воздухе
Прогулки на свежем воздухе помогут метеозависимым людям справиться с ухудшением состояния на фоне магнитной бури. Об этом сообщила врач-терапевт Ирина Ярцева в беседе с Lenta.ru.
По словам специалиста, зачастую на смену погоды реагируют те люди, которые ведут малоподвижный образ жизни. Регулярные прогулки и занятия спортом способны обезопасить человека от негативного воздействия магнитных бурь.
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Кроме того, врач посоветовала метеозависимым отказаться от вредных привычек и употребления сладкого.
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