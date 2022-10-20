Врач Ярцева посоветовала гулять на свежем воздухе не меньше часа в день | 360°

Здоровье 20 октября 2022, 14:27 Врач Ярцева посоветовала гулять на свежем воздухе не меньше часа в день unsplash

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Иммунолог Ирина Ярцева рассказала, что ежедневные прогулки необходимы для здоровья. Об этом сообщил NEWS.ru.

«По возможности хотя бы по часу в день активной ходьбы, желательно в парке», — подчеркнула врач.

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Она пояснила, что пешие прогулки на улице помогают поддерживать работоспособность организма, а также предотвращают различные заболевания. При этом для иммунитета важно одеваться по погоде, добавила Ярцева. Кроме того, она рекомендовала следить за питанием и высыпаться.

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Ранее писатель Мария Николаева посоветовала для укрепления иммунитета есть продукты, содержащие витамины А, Е и С, цинк и селен. По ее словам, особенно полезны яблоки, томатный сок, растительные масла, морковь и шпинат.

Николаева считает, что также эффективна ароматерапия. Она заявила, что эфирные укрепляют слизистые оболочки, увлажняют их и улучшают иммунный ответ организма. Это хороший способ профилактики респираторных заболеваний, уверена писатель. К повышению иммунитета нужно подходить к этому комплексно, а не ограничиваться каким-то одним способом, заключила Николаева.