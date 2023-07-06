Здоровье 06 июля 2023, 17:26 Врач Янг: выпечка, сосиски и колбасы могут вызвать проблемы с поджелудочной железой

Читать 360tv в

Употребление выпечки из белой муки, а также сосисок и салями может привести к проблемам с поджелудочной железой и обострению хронических заболеваний ЖКТ. Об этом рассказала врач-эндокринолог Екатерина Янг, сообщила «Российская газета».

По словам специалиста, также людям с проблемами с перевариванием следует исключить из рациона алкоголь, газированные напитки и сладости. Пациентам с инсулинорезистентностью лучше всего перейти на трехразовое питание без перекусов.

Реклама

Как сообщили Runews, основное блюдо должно обязательно содержать белок в виде мяса или рыбы.