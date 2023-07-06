06 июля 2023, 17:26
Врач Янг: выпечка, сосиски и колбасы могут вызвать проблемы с поджелудочной железой
Употребление выпечки из белой муки, а также сосисок и салями может привести к проблемам с поджелудочной железой и обострению хронических заболеваний ЖКТ. Об этом рассказала врач-эндокринолог Екатерина Янг, сообщила «Российская газета».
По словам специалиста, также людям с проблемами с перевариванием следует исключить из рациона алкоголь, газированные напитки и сладости. Пациентам с инсулинорезистентностью лучше всего перейти на трехразовое питание без перекусов.
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Как сообщили Runews, основное блюдо должно обязательно содержать белок в виде мяса или рыбы.
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