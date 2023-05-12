Здоровье 12 мая 2023, 14:56 Врач Якушева: лишний вес способствует повторным инфарктам у женщин

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Женщины после 50 лет особенно подвержены повторным инфарктам, спровоцировать их может избыточный вес. Об этом сообщила врач-кардиолог Ольга Якушева сайту «Подмосковье сегодня».

По словам специалиста, поступление крови к сердцу нарушается из-за малоподвижного образа жизни, неправильного питания и высокого давления. Также развитию инфаркта у женщин способствуют депрессия и повышенная тревожность.

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Как сообщили «Народные новости», повторный приступ может произойти в течение нескольких лет после первого инфаркта.