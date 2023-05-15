Здоровье 15 мая 2023, 22:58 Врач Якушев рассказал, кому может навредить минеральная вода Врач Якушев посоветовал отказаться от минеральной воды людям с отечным синдромом

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Некоторым людям стоит отказаться от употребления минеральной воды. Гастроэнтеролог, гепатолог, терапевт израильской клиники «Хадасса» в Сколково Андрей Якушев рассказал, кому стоит воздержаться от употребления такого напитка. Об этом сообщила «Газета.Ru».

По словам медика, в составе минеральной воды содержится натрий. Это вещество способно приводить к отекам. По этой причине от напитка стоит отказаться людям с отечным синдромом любой этиологии. Кроме того, без консультации медика пить минеральную воду не стоит гипертоникам, сердечникам, почечникам и тем, кто страдает от цирроза печени, написало utro.ru.