Здоровье 07 апреля 2023, 23:38 Врач Яковлева рассказала, сколько яиц можно съедать в неделю Врач Яковлева заявила, что в неделю можно съедать пять-семь яиц

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В неделю можно съедать около пяти-семи яиц. Такой информацией поделилась гастроэнтеролог, терапевт Александра Яковлева. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Однако, пояснила специалист, такое количество подходит лишь для здоровых людей. В случае, если в организме повышен уровень холестерина, количество яиц лучше сократить до двух-трех.

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А вот спортсмены могут увеличить употребление этого продукта, сообщила «Общественная служба новостей».

«Профессиональные бодибилдеры могут съедать до нескольких десятков яичных белков в неделю для наращивания мышечной массы», — поделилась Александра Яковлева.