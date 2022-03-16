Врач Яковлева рассказала об опасности чая для пищевода

Рак пищевода может возникнуть из-за напитка, который многие россияне привыкли употреблять на ежедневной основе. Гастроэнтеролог, терапевт Александра Яковлева рассказала, употребление какой жидкости стоит сократить, чтобы снизить риск заболевания. Об этом сообщила «Российская газета».

Проблемы со здоровьем может спровоцировать регулярное употребление горячего чая. Проблема в том, что излишне горячая еда и питье обжигают пищевод. Специалисты Американского онкологического общества установили, что если человек изо дня в день выпивает чай, температура которого превышает 60 градусов, риск возникновения рака возрастает на 90%, передала «Русская планета».

При этом врачи объяснили, как определить допустимую температуру чая. Перед тем, как выпить напиток, необходимо взять в руки чашку и проверить, горячо ли ее держать. Если да, то напитку необходимо дать остыть, и только после этого начинать пить.