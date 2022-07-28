Врач Яковлева рассказала о незаменимой пользе баклажанов

Баклажаны обладают огромным количеством полезных веществ. Они помогают бороться с лишним весом, бросить курить и предотвращают возникновение опухолей. Информацией поделилась гастроэнтеролог Александра Яковлева, сообщила «Газета.Ru».

«Этот овощ можно использовать в качестве источника марганца, фолиевой кислоты, кальция, витаминов C, K, B1 и B6. Все они являются важными участниками обмена веществ и помогают поддерживать работу различных систем нашего организма», — пояснила врач.

В составе овоща имеются соли, которые помогают побороть отеки. Кроме того, они положительным образом сказываются на работе сердца. А клетчатка, которая тоже содержится в баклажане, поддерживает микрофлору кишечника и избавляет организм от токсинов и вредного холестерина, передало utro.ru

Яковлева пояснила, что баклажан может быть полезен во время попыток похудеть. Все дело в том, что человек дольше остается сытым, так как этот овощ медленно переваривается. Кроме того, в нем содержится доля никотиновой кислоты, что облегчает состояние во время отказа от курения.