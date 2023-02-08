Здоровье 08 февраля 2023, 18:22 Врач Яковлева рассказала, как быстро избавиться от насморка Врач Вера Яковлева: здоровая пища, богатая витаминами, поможет в выздоровлении

Читать 360tv в

Здоровый образ жизни с правильным питанием и качественным сном поможет избавиться от насморка. Об этом рассказала врач-пульмонолог Вера Яковлева в беседе со «Спорт экспресс».

По словам специалиста, чем проще метод лечения этого недуга, тем он эффективней. Врач посоветовала болеющим употреблять в пищу продукты, богатые полезными витаминами и соблюдать режим сна.

Реклама

Как сообщил сайт kp.ru, также избавиться от насморка можно при помощи промывания носа раствором соли.

Реклама