08 февраля 2023, 18:22
Врач Яковлева рассказала, как быстро избавиться от насморка
Врач Вера Яковлева: здоровая пища, богатая витаминами, поможет в выздоровлении
Здоровый образ жизни с правильным питанием и качественным сном поможет избавиться от насморка. Об этом рассказала врач-пульмонолог Вера Яковлева в беседе со «Спорт экспресс».
По словам специалиста, чем проще метод лечения этого недуга, тем он эффективней. Врач посоветовала болеющим употреблять в пищу продукты, богатые полезными витаминами и соблюдать режим сна.
Реклама
Как сообщил сайт kp.ru, также избавиться от насморка можно при помощи промывания носа раствором соли.
Реклама
Болезни
Врачи
Реклама
Реклама