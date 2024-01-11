Здоровье 11 января 2024, 13:34 Врач Яковлева: проветривание помещения избавит от сухости в носу

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Регулярное проветривание помещения поможет справиться с сухостью в носу, которая появляется в период отопительного сезона. Об этом сообщила врач-отоларинголог Анна Яковлева, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, оптимальная влажность в квартире должна быть 40–60%, во время отопительного сезона она снижается до 30%. Избавиться от сухости в носу также помогут соблюдение питьевого режима и использование специальных увлажнителей дома.

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Также с проблемой отлично справляются промывания теплым солевым раствором, специальные спреи с декспантенолом и гиалуроновой кислотой, отметила Яковлева.