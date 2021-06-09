Врач: ягоды способствуют накоплению лишнего жира

Врач Зухра Павлова рассказала, что ягоды способствуют накоплению жира в организме. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на Telegram-канал специалиста.

«Хотя калорийность ягод кажется небольшой, именно на них медведи нагуливают приличный объем зимнего жира», — написала она.

Причина — большое количество глюкозы и фруктозы, которые содержатся в ягодах. Павлова уточнила, что не следует есть слишком много ягод. Также она добавила, что лучше есть их после основного приема пищи. Тогда они помогут сохранить хорошую физическую форму и наращивать мышцы.