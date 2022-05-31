Врач Яблонский объяснил, почему человеку после ковида следует проверять легкие

Директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии, заслуженный врач РФ Петр Яблонский рассказал о риске смерти после перенесенного коронавируса. Об этом написал Ura.ru.

По его словам, человек спустя время может умереть из-за последствий, которые остались в легких.

«Конечно человек может умереть спустя время после перенесенного COVID. Во-первых, немало умерло и во время болезни. Во-вторых, многие остались инвалидами. В-третьих, многие лечатся с осложнениями, которые возникли на почве пневмофиброза, который формируется на месте сосудистых катастроф», — сказал Яблонский.

Врач отметил, что это очень многокомпонентный процесс. Там есть признаки сосудистого, респираторного, венозного синдромов. Во время заболевания они претерпевают изменения. То есть у человека может появиться деструкция легкого, сформироваться сосудистый аневризм или тромбоэмболия легочной артерии.