Врач из Нижневартовска назвал вторую опасную эпидемию, бушующую в России

Врач-хирург, заведующий НИЛ хирургии метаболических нарушений НМИЦ им. В. А. Алмазова Александр Неймарк назвал еще одну эпидемию, которая сейчас активно распространяется по России. По его словам, это всем известное ожирение, которым страдают более 25% населения нашей страны, сообщил сайт ugra-tv.ru.

Врачи выделяют три степени этого состояния, однако самым тяжелым является морбидное ожирение. У пациента при нем не только увеличивается индекс массы тела, но и появляются сопутствующие нарушения, например, сахарный диабет второго типа или артериальная гипертензия.

«Это действительно очень актуальное на сегодняшний день направление, связано с тем, что ожирение, сахарный диабет действительно торжествуют на планете. И, несмотря на то, что мы охвачены эпидемией COVID-19, тем не менее реальной эпидемией является ожирение. И все клиницисты наверняка обратили внимание, как за последние 10-15 лет изменился внешний облик наших пациентов и насколько их стало много», — сообщил Неймарк.

Сегодня в Нижневартовске обсудили современные технологии лечения этой проблемы. К местным врачам присоединился специально приглашенный гость из Санкт-Петербурга. Благодаря видеотрансляции все желающие могли наблюдать за бариатрической операцией по ушиванию желудка. Примечательно, что после нее у пациента не остается ни одного шва, а уже через несколько дней он может вернуться к обычной жизни.