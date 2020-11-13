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    13 ноября 2020, 10:22

    Врач из «красной зоны» рассказал о самых опасных разносчиках COVID-19

    Полина Петрова

    Заместитель по медицинской части Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн Валентина Ямпольская рассказала, кто является самым опасным разносчиком коронавируса, пишет сайт URA.ru.
    Врач из «красной зоны» рассказал о самых опасных разносчиках COVID-19

    «Коварство болезни в том, что наиболее опасными в качестве разносчиков инфекции люди оказываются в первые дни после заражения, когда симптомы еще не выражены. Они ходят и заражают других», — отметила специалист.

    Медик пояснила, что в период, когда болезнь активно развивается и появляются яркие симптомы, зараженные уже не несут такой опасности. В этот момент организм уже занят борьбой с инфекцией. Как правило, на пике болезни человек лежит дома или находится в больнице.

    Ямпольская посоветовала в период пандемии как можно реже посещать торговые центры, фудкорты, бары и кафе. Помимо прочего, большая вероятность заразиться есть в общественном транспорте.