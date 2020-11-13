Врач из «красной зоны» рассказал о самых опасных разносчиках COVID-19
Заместитель по медицинской части Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн Валентина Ямпольская рассказала, кто является самым опасным разносчиком коронавируса, пишет сайт URA.ru.
«Коварство болезни в том, что наиболее опасными в качестве разносчиков инфекции люди оказываются в первые дни после заражения, когда симптомы еще не выражены. Они ходят и заражают других», — отметила специалист.
Медик пояснила, что в период, когда болезнь активно развивается и появляются яркие симптомы, зараженные уже не несут такой опасности. В этот момент организм уже занят борьбой с инфекцией. Как правило, на пике болезни человек лежит дома или находится в больнице.
Ямпольская посоветовала в период пандемии как можно реже посещать торговые центры, фудкорты, бары и кафе. Помимо прочего, большая вероятность заразиться есть в общественном транспорте.