Врач из Коммунарки спрогнозировал пик распространения коронавируса в России

К пику заболеваемости коронавирусной инфекции Россия еще не приблизилась. Так считает врач-реаниматолог больницы в Коммунарке Егор Ларин.

Такое мнение врач выразил в ходе онлайн-конференции, пишет «Парламентская газета».

«Я считаю, что пик наступит не в самое ближайшее время, но мы к нему уже готовы», — сообщил Ларин.

Он отметил, что госпиталь в Коммунарке разворачивает дополнительные койки, привлекает персонал, мобилизованы все силы. Помимо этого, сотрудники больницы находятся на постоянной связи с регионами и консультируются с зарубежными коллегами.

«Мы общаемся с итальянскими, французскими, китайскими коллегами, чтобы что-то почерпнуть для себя и не прокладывать новый путь, а использовать предшествующий опыт», — объяснил врач.

Ранее Владимир Путин в ходе совещания с правительством рассказал, что ситуация с распространением коронавируса в России еще напряженная. Риски по-прежнему высокие, а пик заражения еще не пройден.