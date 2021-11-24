Врач из Коми попросил известных противников массовой вакцинации не лезть в медицину

Выступающие против массовой вакцинации от коронавируса публичные люди не видят реальной ситуации, которая происходит в российских больницах. Поэтому экскурсия в красные зоны, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, позволит их отрезвить. Таким мнением с РИА «Новости» поделился заведующий отделением реанимации Республиканской клинической больницы Коми Эдуард Скворцов.

Он напомнил, что был в числе подписантов открытого письма врачей к публичным людям, выступающим против массовой вакцинации.

«Одно дело — сидеть за круглым столом и нести антипрививочную идеологию, и совсем другое, когда ты видишь этих пациентов, как тяжело они болеют и очень тяжело поправляются», — пояснил реаниматолог.

Скворцов отметил, что большая часть проходящих лечение от коронавирусной инфекции не способна сделать лишнее движение без одышки. Увидеть это своими глазами очень страшно.

«Визит в красную зону в какой-то мере отрезвил бы противников вакцинации», — не исключил врач.

Эдуард Скворцов отметил, что ему очень жаль, что люди чаще прислушиваются к мнению о прививках известных людей, а не врачей, которые знают, как обстоят дела на самом деле. Он призвал публичных персон не лезть в области, в которых они ничего не понимают, а заниматься своим делом.

Ситуацию с антипрививочными настроениями в своем регионе врач назвал достаточно спокойной. Он пояснил, что жители Коми достаточно организованны, поэтому спокойно идут и делают прививки.

Открытое письмо с обращением к известным людям, выступающим против массовой вакцинации от коронавируса, написали российские врачи. Медики предложили организовать экскурсии в красные зоны, реанимации и морги, чтобы публичные персоны своими глазами увидели, к чему приводит отказ от прививок.