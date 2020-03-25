    25 марта 2020, 18:03

    Врач из Иванова привез из Эмиратов коронавирус и заразил двоих

    Мария Бокарева, Эля Данилюк

    Врач после путешествия в ОАЭ вышел на работу, получив согласие у Роспотребнадзора. Как так вышло? Просто на момент его возвращения домой ОАЭ еще не входили в список опасных стран. Коронавирус у медика обнаружился позже.

    Врач вернулся из отпуска 14 марта, когда ситуация с карантином в России была еще не настолько острой, передает РИА ФАН. Как ответственный гражданин, мужчина позвонил на Горячую линию Роспотребнадзора и сообщил, что только посетил ОАЭ. Там ему ответили, что по Эмиратам нет никаких ограничений, можно выходить на работу.

    «Он вернулся из страны, которая не входит в перечень стран с осложненной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу», — рассказал директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.

    Спустя несколько рабочих дней и встреч с коллегами мужчина почувствовал себя плохо. Вирус, который вроде бы в жаркой стране не особо котировался, у доктора подтвердился.

    Все окружение медработника спешно изолировали — в списке на карантин оказалось без малого 53 человека. У двоих из них также нашли заразу.

    «Персонал попал в список контактных лиц, и врачи ведут работу из дома, в том числе проводят онлайн-консультации», — сообщил Артур Фокин.

    Наказывать медработника не за что. Он соблюдал все рекомендации. Просто неудачно выбрал время и место отдыха.