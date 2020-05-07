«Врач из Италии» призвал лечить COVID-19 парами водки. Шутка не засчитана

Вдыхание паров водки не поможет при лечении коронавирусной инфекции. Информация о целебных свойствах этого метода — фейк.

Об этом сообщил оперативный штаб Тюменской области по профилактике COVID-19.

Ранее в сети появилась информация о новом способе лечения коронавирусной инфекции. На видео мужчина, который представился врачом из Италии, и сообщил, что уже 20 лет занимается лечением пациентов, назвал «простой и эффективный» метод борьбы с COVID-19. Он заявил, что избавиться от заболевания можно за один день — для этого нужно регулярно дышать над водкой.

В оперштабе опровергли целебные свойства этого способа.

Это фейк. Доверяйте только официальным источникам информации и не подвергайте свою жизнь опасности, следуя советам неизвестных злоумышленников Оперштаб Тюменской области по профилактике COVID-19.

В оперштабе еще раз призвали всех людей незамедлительно обращаться за помощью к врачам при появлении первых симптомов заболевания.

По информации на 7 апреля, в России выявили 177 160 случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции, из них у 11 231 человека в 84 регионах страны диагноз подтвердили за последние сутки. За все время пандемии в России скончались 1625 пациентов, еще 23 803 человек выздоровели.

Роспотребнадзор заявил, что пика коронавирусной инфекции стране может и не быть. Благодаря своевременно принятым мерам по борьбе с распространением вируса, ситуацию удалось стабилизировать. Теперь пик может быть сглаженным, а повышенная фаза заболеваемости россиян пройдет не так заметно.