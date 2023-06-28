Здоровье 28 июня 2023, 18:59 Врач Ивлев рассказал, как оказывать первую помощь Врач Ивлев посоветовал делать непрямой массаж сердца во время оказания первой помощи

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Если человеку необходима первая помощь, то до ее оказания стоит незамедлительно вызвать врачей. Такой совет дал врач-реаниматолог Андрей Ивлев. Об этом сообщил сайт aif.ru.

Важно проверить, находится ли человек в сознании и дышит ли он. Если нет, приступайте к непрямому массажу сердца.

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В случае, когда человек находится без сознания, но продолжает дышать, его стоит положить его на бок и дождаться скорой помощи. При необходимости нужно остановить кровотечение с помощью жгута, написал RT.