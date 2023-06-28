28 июня 2023, 18:59
Врач Ивлев рассказал, как оказывать первую помощь
Врач Ивлев посоветовал делать непрямой массаж сердца во время оказания первой помощи
Если человеку необходима первая помощь, то до ее оказания стоит незамедлительно вызвать врачей. Такой совет дал врач-реаниматолог Андрей Ивлев. Об этом сообщил сайт aif.ru.
Важно проверить, находится ли человек в сознании и дышит ли он. Если нет, приступайте к непрямому массажу сердца.
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В случае, когда человек находится без сознания, но продолжает дышать, его стоит положить его на бок и дождаться скорой помощи. При необходимости нужно остановить кровотечение с помощью жгута, написал RT.
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