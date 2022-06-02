Врач Иванова рассказала, когда организму нужен детокс

Детокс не принесет пользы в том случае, если человек придерживается сбалансированного питания. При правильном рационе организм способен очищаться самостоятельно. Таким мнением поделилась врач-косметолог Алена Иванова. Об этом сообщил «ПолитЭксперт» со ссылкой на издание «Новости Восточной Ленты».

Эксперт пояснила, что необходимость в детоксе возникает в том случае, если человек недостаточно питается или если его рацион не сбалансирован. В таком случае в организме возникают сбои при выводе токсинов и вредных веществ. Детокс при неправильном питании помогает решить проблемы с кожей и другие негативные проявления.

«Но ограничение супами и соками также не даст организму дополнительных витаминов», — пояснила Иванова.

Медик рассказала, что в организме за выведение токсинов отвечают печень и почки, а также кишечник, легкие, потовые и сальные железы. Чтобы организм самостоятельно проводил подобные процессы, необходимо следить за своим питанием и придерживаться здорового образа жизни.