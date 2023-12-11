Здоровье 11 декабря 2023, 15:36 Врач Иванова порекомендовала укреплять иммунитет овощами и фруктами перед Новым годом

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Врач-терапевт Виктория Иванова в беседе с журналистами NEWS.ru порекомендовала россиянам укреплять иммунитет с помощью овощей и фруктов, чтобы не слечь перед Новым годом с симптомами ОРВИ.

Как отметила специалист, укреплению иммунной системы способствует соблюдение режима сна, физические нагрузки и отказ от алкоголя. Также рекомендуется пить больше жидкости в виде воды, морсов и некрепкого чая.

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«Не стоит забывать и про такие банальные меры, как мытье рук, ношение масок и проветривание помещений», — добавила Иванова.