Здоровье 22 февраля 2024, 16:54 Врач Иванова назвала внезапный обморок симптомом анемии

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Внезапная потеря сознания сигнализирует о нарушении кровообращения и анемии — дефиците железа в организме. Об этом рассказала врач-терапевт Ксения Иванова в беседе с News.ru.

По словам специалиста, в некоторых случаях обмороки указывают на интоксикацию, проблемы с сердцем и понижение давления на фоне метеочувствительности. Также таким состоянием сопровождаются эпилепсия и гипогликемия.

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Кроме того, потерять сознание можно при продолжительном стоянии без движения и длительном нахождении в душном помещении, отметила Иванова.