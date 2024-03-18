18 марта 2024, 13:04
Врач Иванова напомнила, что людям с диабетом второго типа можно есть сладости на основе фруктозы
Врач-диетолог, эндокринолог Виктория Иванова в беседе с журналистами NEWS.ru рассказала, какие сладости не противопоказаны людям с сахарным диабетом второго типа.
Как правило медики запрещают диабетикам употреблять любые продукты, содержащие сахар. И для таких пациентов изготавливают специальные товары на основе фруктозы. Это могут быть конфеты, мороженое, торты, печенье, пирожные без сахара.
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«Среди полезных при диабете сладостей в первую очередь стоит отметить злаковые батончики, зефир и пастилу на основе фруктов, горький шоколад», — сообщила Иванова.
Врач предупредила, что сахарозаменители также могут повышать уровень глюкозы в крови и влиять на содержание липопротеинов.
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