Здоровье 08 декабря 2023, 15:40 Врач Иванова: дети, беременные и пожилые рискуют заболеть тяжелой формой гриппа

Читать 360tv в

Риски заболеть тяжелой формой гриппа в разы возрастают у детей до шести лет, беременных женщин и людей страше 60 лет. Об этом сообщила врач-терапевт Виктория Иванова в беседе с News.ru.

Также тяжелому течению заболевания подвержены пациенты с сахарным диабетом, ожирением и хроническими болезнями легких, сердца, печени и почек.

Реклама

Врач отметила, что сейчас в России стремительно растет заболеваемость ОРВИ и гриппом. В основном вирус передается воздушно-капельным путем, добавила Иванова.