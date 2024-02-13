Здоровье 13 февраля 2024, 18:04 Врач Иванов рассказал, что в норме разница между верхним и нижним давлением не должна быть меньше 40 единиц

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В норме пульсовое давление, а именно так называется разница между верхним и нижним, должна составлять 40 единиц, для пожилых допустимо — до 50. Об этом Life рассказал ассказал врач Роман Иванов.

Он объяснил, что большая разница может указывать на целый ряд заболеваний. В частности, речь может идти о нарушении мозгового кровообращения, гипотиреозе, сахарном диабете, хронических болезнях почек, железодефицитной анемии. Также иногда высокое пульсовое давление бывает на фоне стресса, употребления алкоголя или менопаузы у женщин.

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Разница в давлении меньше 20 единиц говорит или о некорректно произведенном замере, или о необходимости немедленно вызвать скорую. Потому что такие значения вызывает аневризма аорты или почечной артерии.

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