Здоровье 29 января 2024, 18:58 Врач Иванов рассказал, что обморожение проще получить в ветреную и влажную погоду

Читать 360tv в

Когда на улице очень ветрено и к тому же наблюдается повышенная влажность, тело быстрее теряет тепло, от чего выше риск обморожения. Об этом сообщил «Абзацу» д. м. н., ведущий научный сотрудник Института биомедицинских исследований ВНЦ РАН Денис Иванов.

Он объяснил, что в сильные мороз люди острее ощущают холод и стремятся как можно сильнее утеплиться. Однако пограничная температура около 0 градусов ощущается иначе. Она коварна, потому что человек даже не почувствует, как получит обморожение.

Реклама

«В этом смысле нулевая или околонулевая температура, сопровождающаяся влажностью, опаснее <…>. Если человек долго находится в подобных условиях на улице, то могут развиться наиболее глубокие и более серьезные обморожения», — отметил врач.

Авторы: