11 апреля 2023, 10:57
Врач Иванов рассказал, что корь особенно опасна для беременных женщин
Корью, которая поражает дыхательные пути и кожу, можно заразиться в любом возрасте. Особенно опасно это заболевание для беременных женщин, сообщил врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов в беседе с RT.
По словам специалиста, при заболевании корью во взрослом возрасте возрастают риски возникновения опасных последствий в виде воспалительных осложнений на легкие. Инфекция у беременных женщин может привести к развитию пороков плода и стать причиной выкидыша.
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Врач отметил, что избежать опасных осложнений и предостеречь себя от болезни можно благодаря вакцинации.
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