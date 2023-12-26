Здоровье 26 декабря 2023, 13:07 Врач Иванов рассказал, что инфаркт миокарда можно спутать с сильным отравлением

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Иногда инфаркт миокарда можно спутать с сильным отравлением. В это время человек испытывает боль в верхней части живота, которая сопровождается тошнотой и приступами рвоты. Об этом изданию Pravda.ru сообщил врач Роман Иванов.

Как написал«ФедералПресс», у некоторых пациентов болезнь может проявляться приступами удушья и кашлем. Симптомы могут напоминать начало бронхиальной астмы.

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«Нужно помнить, что инфаркты постепенно молодеют, а главной причиной этого заболевания является атеросклероз», — предупредил медик.