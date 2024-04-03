Здоровье 03 апреля 2024, 17:41 Врач Иванов рассказал, что березовый сок замедляет старение и снижает риск развития рака

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Березовый сок — это напиток, который богат витаминами C, B1, B2, B6, кальцием, магнием, марганецем, аминокислотами и антиоксидантами, необходимыми современному человеку. Об этом Life рассказал врач Роман Иванов.

По его словам, березовый сок не может использоваться в качестве основного источника полезных веществ, однако он станет существенной поддержкой для организма. В частности, он поддерживает в норме энергетический обмен, нервную систему и здоровье кожи. Кроме того, помогает сохранять баланс жидкости в организме, а также снижает риск рака и способствует укреплению костей и зубов.

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«Антиоксиданты в соке, включая фенольные соединения, помогают защищать клетки от окислительного повреждения, снижают риск развития хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых, онкологических, и замедляют процессы старения», — отметил врач.

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