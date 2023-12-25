Здоровье 25 декабря 2023, 16:12 Врач Иванов: приступы удушья сигнализируют о приближающемся инфаркте

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Приступы удушья, сильная утомляемость и резкие скачки давления сигнализируют о приближающемся инфаркте миокарда. Об этом сообщил врач Роман Иванов в беседе с Pravda.Ru.

По словам специалиста, также человек испытывает жгучую или распирающую боль в районе груди. Возникает головокружение, слабость, удушье; симптомы могут напоминать грипп или приступ бронхиальной астмы.

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Кроме того, инфаркт миокарда можно спутать, например, с сильным отравлением из-за сопровождающей тошноты.