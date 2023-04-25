Здоровье 25 апреля 2023, 16:32 Врач Иванов предупредил об опасности участия неподготовленных людей в марафонах

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Последствия участия неподготовленного человека в забегах на длинные дистанции могут быть непредсказуемыми и опасными для здоровья. Об этом сообщил врач-кардиолог Константин Иванов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, люди, решившие стать участниками таких марафонов, должны полностью отдавать себе отчет и понимать всю их опасность.

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Кардиолог подчеркнул, что после длинных забегов многие участники жалуются на осложнения в виде нарушения ритма сердца и его проводимости.