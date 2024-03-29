Здоровье 29 марта 2024, 11:05 Врач Иванов предупредил, что невусы средних размеров могут перерождаться в меланому

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Врач-онколог Антон Иванов в беседе с изданием «Газета.ru» рассказал, что невусы средних и крупных размеров могут перерождаться в меланому.

По словам медика, сами по себе родинки безопасны, однако перерождение в злокачественное новообразование может начаться безо всяких видимых причин. В случае обнаружения изменения окраски и текстуры родинки необходимо обратиться к дерматологу, написал «Ридус».

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Бить тревогу также стоит в том случае, если из невуса началось кровотечение или появились болезненные ощущения, сказал Иванов.