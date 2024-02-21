Здоровье 21 февраля 2024, 18:14 Врач Иванов предупредил, что лечение пиявками противопоказано людям с дибетом

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Гирудотерапия, или лечение медицинскими пиявками, — это эффективный способ бороться с рядом заболеваний, но у него есть серьезные противопоказания. Об этом Pravda.Ru рассказал врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов.

Он объяснил, что ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Потому что некоторым людям гирудотерапия не только не поможет, но и может навредить.

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Врач подчеркнул, что лечение пиявками противопоказано беременным, людям с диабетом и повышенным артериальным давлением.

«Даже если противопоказаний к процедурам нет, важно соблюдать предосторожность при использовании пиявок. Если они выращены не в стерильных условиях, то могут быть переносчиком некоторых возбудителей», — добавил врач.

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