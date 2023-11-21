Здоровье 21 ноября 2023, 12:55 Врач Иванов: кофе снижает риски развития рака печени

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Две чашки кофе в день снижают риски развития цирроза и оказывает защитное действие от рака печени. Об этом сообщил врач-онколог Антон Иванов в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, в напитке содержится большое количество биологически активных веществ и растительных антиоксидантов, своим противовоспалительным действием они способны защищать печень.

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Кроме того, кофе оказывает защитное действие при колоректальном раке и раке молочных желез. При этом врач порекомендовал пить не более трех чашек кофе в день.