Здоровье 14 июня 2023, 14:15 Врач Иванникова: соблюдение питьевого режима улучшает работу головного мозга у пожилых

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Достаточное потребление жидкости улучшает работу головного мозга у пожилых людей и стимулирует когнитивные функции. Об этом сообщила врач эндокринолог-диетолог Екатерина Иванникова в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, соблюдение питьевого режима благоприятно влияет на работу всех органов. Также регулярный прием воды придает бодрости и повышает работоспособность.

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Врач отметила, что оптимальная суточная норма потребления воды для пенсионеров составляет от полутора до двух литров жидкости.