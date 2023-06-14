Здоровье 14 июня 2023, 16:37 Врач Иванникова назвала мифом утверждения о том, что людям старше 60 лет нельзя загорать

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Существует миф о том, что людям после 60 лет вредно загорать. Такие суждения являются заблуждением, сообщила врач эндокринолог-диетолог Екатерина Иванникова в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, длительное нахождение на солнце действительно повышает риски развития онкологических заболеваний. Чтобы себя обезопасить, людям старше 60 лет необходимо пользоваться солнцезащитными средствами с SPF 50+.

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Врач также назвала мифом суждение о том, что необходимое количество витамина D можно получить во время загара.