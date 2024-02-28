Здоровье 28 февраля 2024, 14:56 Врач Исакова развенчала миф о том, что травмирование родинки может вызвать рак

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Многие считают, что при травмировании и повреждении любой родинки может возникнуть рак. Такие суждения являются заблуждением, сообщила врач-онколог Суна Исакова в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, нет никаких доказательств того, что повреждение невуса приводит к его перерождению в меланому. Риск перерождения родинки в злокачественное заболевание относительно невысок, подчеркнула врач.

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«Чтобы снизить риск озлокачествления родинок, необходимо круглый год использовать солнцезащитные средства, а также исключить посещение солярия», — отметила Исакова.