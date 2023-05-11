Здоровье 11 мая 2023, 18:38 Врач Исакова назвала возраст до 30 лет оптимальным для первой беременности

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Шансы успешного вынашивания и рождения ребенка высоки у женщин в возрасте до 30 лет. Об этом сообщила гинеколог-репродуктолог Эльвира Исакова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам специалиста, риски рождения детей с различными отклонениями повышаются после 35 лет. Сегодня все больше женщин этого возраста обращаются в центры ЭКО, добавила врач.

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Исакова отметила, что у рожениц старше 40 лет риск появления малыша с синдромом Дауна составляет один случай на 100 женщин.