Здоровье 12 января 2024, 14:27 Врач Исакова: лимфоузлы могут увеличиться из-за мононуклеоза и ВИЧ

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Лимфоузлы могут увеличиваться по различным причинам, например, на фоне ОРВИ, мононуклеоза и ВИЧ. Об этом сообщила врач-онколог Суна Исакова в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, лимфатические узлы являются важной частью иммунной системы и представляют собой своеобразный фильтр для лимфы. Они могут увеличиваться на фоне приема некоторых лекарственных препаратов и бактериальных инфекций.

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Врач отметила, что наиболее часто лимфоузлы увеличиваются в шейной зоне, сообщил сайт Infox.ru.