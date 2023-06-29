Здоровье 29 июня 2023, 11:58 Врач Исагулян рассказал, почему людям после 40 лет нельзя терпеть боль Врач Исагулян: не стоит игнорировать боли, из-за которых нужно пить анальгетики

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Людям после 40 лет ни в коем случае нельзя терпеть некоторые виды боли. Особенно необходимо обращаться к специалисту, если человек постоянно вынужден пить анальгетики. Об этом сообщил врач-алголог Эмиль Исагулян, передала «Вечерняя Москва».

Есть боль, которая возникает из-за эмоционального состояния, а есть та, которая всплывает постоянно. И не важно, в какой именно части тела она локализуется.

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Врач отметил, что в медицине такой недуг отдельно занесен в Международную классификацию болезней (МКБ-11). К таким болям относят мигрень, кластерные боли, невропатию, невралгию.