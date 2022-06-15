Врач Ирышкин рассказал, как на организме сказывается дефицит воды

Человеку необходимо выпивать достаточное количество воды для нормальной работы организма. Врач диетолог-эндокринолог, кандидат медицинских наук Олег Ирышкин рассказал, какие негативные последствия могут возникнуть при недостатке жидкости. Об этом сообщило радио Sputnik.

Специалист пояснил, что при обезвоживании значительно возрастает риск тромбообразования. Такое состояние может вызвать инфаркт и инсульт. Медик заявил, что важно выпивать достаточное количество воды в любом возрасте, несмотря на то, что чем старше становится человек, тем слабее он ощущает потребность в жидкости, передали «Известия».

«В молодом возрасте мы хорошо чувствуем недостаток воды в организме, но чем старше мы становимся, тем меньше чувствуем этот дефицит. Поэтому пожилым людям важно следить за водным балансом. Как правило, это касается людей после 65 лет», — рассказал Ирышкин.

По его словам, о дефиците воды могут говорить чувство усталости, слабость, недомогание, головная боль, а также темный цвет мочи.