Врач Ионова порекомендовала россиянам безопасные диеты перед Новым годом | 360°

Здоровье 09 ноября 2022, 16:26 Врач Ионова порекомендовала россиянам безопасные диеты перед Новым годом Лидия Ионова: есть три безопасные диеты — низкожировая, высокобелковая, растительная

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Врач-антидиетолог, психолог Лидия Ионова назвала три наиболее безопасные диеты, которые подойдут для снижения веса перед Новым годом, не испортив здоровье. Ее слова передала «Вечерняя Москва».

Специалист посоветовала присмотреться к низкожировой, высокобелковой или к растительной диетам.

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Например, низкожировая будет полезна при сердечно-сосудистых заболеваниях и атеросклерозе. В этой диете отдается предпочтение мясу птицы и рыбе, а также фруктам и овощам. В высокобелковой диете, по словам медика, мало углеводов, но больше белков и жиров.

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В состав растительной диеты входят бобовые и соевые продукты, овощи и фрукты. Врач рекомендует соблюдать ее тем людям, которые имеют риски онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.