Здоровье 24 января 2024, 11:03 Врач Ионов рассказал, что сухость ступней и рук говорит о дефиците витамина A

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Врач-терапевт, профессор медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов в беседе с NEWS.ru рассказал, что сухость кожи ступней и руки чаще всего сообщает о нехватке в организме витамина А.

«Сухость и чрезмерное утолщение эпидермиса, который не отслаивается, а образует корочки — на всем теле, но чаще всего на ладонях, стопах, локтях, обычно развивается при недостатке витамина А», — пояснил медик.

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Даже если вы потребляете достаточное количество витамина А, могут возникнуть проблемы с его усвоением. Это сигнализирует о проблемах с ЖКТ, добавил Ионов.