Здоровье 22 января 2024, 12:31 Врач Ионов: постоянное желание есть что-то соленое указывает на нехватку хлорида натрия

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Врач-терапевт, профессор медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов в беседе с изданием NEWS.ru рассказал, что частое желание есть соленую пищу может указывать на нарушение водно-электролитного обмена или нехватку хлорида натрия.

Нехватка хлорида натрия, в свою очередь, вызывает апатию, вялость и постоянную сонливость. По словам медика, для организма опасен как переизбыток соли, так и ее нехватка.

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Дефицит соли в организме является одной из причин поражения ЦНС и нарушения рефлекторной деятельности, добавил Ионов.