Здоровье 29 ноября 2023, 19:09 Врач Ионов посоветовал есть на завтрак инжир, чтобы уберечься от простуд

Читать 360tv в

В осенне-зимний период крайне важно прикладывать максимальное количество сил, чтобы сохранить свое здоровье. Об этом этом Life рассказал врач-терапевт Станислав Ионов.

Он посоветовал внимательнее отнестись к своему рациону. Во-первых, очень важно, чтобы завтрак был полноценным приемом пищи. Для этого не обойтись без сложных углеводов.

Реклама

Кроме того, врач посоветовал есть на завтрак инжир. Он способен снижать хроническое воспаление дыхательных путей, что особенно важно в период простуд.

Авторы: