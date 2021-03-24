Врач-инфекционист рассказал, страшна ли России вспышка полиомиелита в Таджикистане

В России не стоит бояться вспышки полиомиелита, которая произошла в Таджикистане. В стране благодаря массовой вакцинации уже давно сформировался искусственный иммунитет.

«В России с полиомиелитом дела обстоят оптимистично. Все это происходит благодаря тому, что у нас проходит массовая вакцинация детей, начиная с трехмесячного возраста малыши получают три дозы вакцины. Потом несколько доз ревакцинации в подростковом возрасте», — рассказал «360» врач-инфекционист Сергей Вознесенский.

Однако Роспотребнадзор, по словам врача, держит руку на пульсе. Контакт со странами, где полиомиелитом периодически заражаются люди, подразумевает повышенную противоэпидемическую защиту.

В Таджикистане, где население не более 10 миллионов человек, за последние полгода заболели полиомиелитом четыре ребенка. В России, по словам врача, статистика заболевания — менее одного случая на несколько миллионов человек.

«В России ситуация такая, что полиомиелит является кандидатом на полное исключение», — сказал врач.

Вспышкой полиомиелита в Таджикистане обеспокоена Всемирная организация здравоохранения. В стране и на территории ее соседей введен режим ЧС.