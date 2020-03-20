Врач-инфекционист рассказал, почему нужно перестать паниковать из-за коронавируса
Паника во время пандемии коронавируса бесполезна — рассказала доктор медицинских наук, профессор Ирина Шестакова. Об этом сообщило РИА ФАН.
По ее словам, коронавирус более заразен, чем обычный грипп, но гораздо менее заразен, чем корь.
«Мне тоже не совсем понятно, откуда происходит паника. Возможно, на это влияет то, как руководители различных стран обращаются к своему населению», — рассказала врач.
Также специалист уточнила, что «несмотря на то, что ВОЗ присвоила COVID-19 статус пандемии, происходящее не укладывается в существующее определение пандемии», потому что «показатели смертности не столь высоки».
«Действительно, мы видим более высокую смертность — порядка 14,5% — в возрастной группе старше 60 лет, более тяжело протекает болезнь, более сложное лечение. Но подобную ситуацию мы имеем и при гриппе», — пояснила Шестакова