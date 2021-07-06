Врач-инфекционист рассказал, почему необходима ревакцинация

Спустя шесть и более месяцев после прививки от коронавируса или перенесенного заболевания ревакцинация дает определенную защиту. Об этом рассказал врач-инфекционист, заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии СПбГУ, доктор медицинских наук Алексей Яковлев.

Иммунитету необходимо поддерживать определенный уровень защиты. По словам врача, отметка в шесть месяцев — это некая медиана ревакцинации, сообщил «Петербургский дневник».

По словам Яковлева, даже первый компонент прививки через две недели уже дает определенную защиту.

Профессор рассказал, что от энцефалита, например, также прививаются в два этапа.

В некоторых случаях переболевшим достаточно всего одного укола. Если же уровень антител после него оказался недостаточным, надо делать второй. Ничего плохого, по словам Яковлева, от этого не будет.