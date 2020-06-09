Врач-инфекционист рассказал о побочных эффектах вакцинации

«Наиболее частые нежелательные явления любой вакцины — повышение температуры, слабость, недомогание, высыпания. Ну и и более серьезное — вовлечение периферической или центральной нервной системы. То есть поствакцинальный энцефалит, например. Достаточно редкое осложнение, но тем не менее и оно может быть теоретически», — пояснил Валерий Безносенко.

Также вакцина может быть противопоказана тем, у кого есть первичный или вторичный иммунодефицит (зараженные ВИЧ). Онкологическим больным также нельзя делать прививку.

Также специалист отметил, что стойкость постинфекционного иммунитета после реального перенесенного заболевания пока не известна. И для того, чтобы определить стойкость иммунитета после вакцинации, потребуется минимум один эпидемический сезон.

Безносенко добавил, что для того, чтобы провести вакцинацию качественно, между созданием вакцины и разрешением на ее применение должно пройти полтора-два года.